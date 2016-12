Ratzinger cambierà segretario: via padre Georg

foto Ansa 08:48 - Padre Georg Gaenswein lascerà presto il posto di segretario personale del Papa. Lo anticipa il Fatto Quotidiano citando fonti interne al Vaticano. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare dopo il concistoro di sabato. Il fedelissimo di Ratzinger paga lo scandalo Vatileaks che ha investito il Pontefice e i suoi collaboratori più stretti. - Padre Georg Gaenswein lascerà presto il posto di segretario personale del Papa. Lo anticipa il Fatto Quotidiano citando fonti interne al Vaticano. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare dopo il concistoro di sabato. Il fedelissimo di Ratzinger paga lo scandalo Vatileaks che ha investito il Pontefice e i suoi collaboratori più stretti.

A pesare soprattutto è il mancato controllo di Paolo Gabriele, il maggiordomo infedele di Ratzinger, riarrestato il 25 ottobre per scontare la pena detentiva nelle celle della caserma della Gendarmeria vaticana.



Rimozione, nel caso di Georg, farà rima con promozione. Gaenswein assumerà il posto di prefetto della Casa pontificia e in tempi stretti verrà ordinato vescovo. Spetterà poi al successore di Ratzinger cercare per lui una sede episcopale in Germania.



Al posto di Georg come nuovo segretario personale del Papa dovrebbe arrivare l'attuale responsabile della sezione tedesca della Segreteria di Stato.