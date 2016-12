Morto Afghanistan, la salma di Tiziano in Italia

foto Ansa Correlati Il rientro della salma del militare ucciso in Afghanistan 11:59 - La salma del caporalmaggiore degli Alpini, Tiziano Chierotti, ucciso giovedì in Afghanistan, è a Roma. L'aereo, un C130 dell'Aeronautica Militare con a bordo il feretro del ventiquattrenne militare ligure, è atterrato all'aeroporto militare di Ciampino alle ore 9.58. - La salma del caporalmaggiore degli Alpini, Tiziano Chierotti, ucciso giovedì in Afghanistan, è a Roma. L'aereo, un C130 dell'Aeronautica Militare con a bordo il feretro del ventiquattrenne militare ligure, è atterrato all'aeroporto militare di Ciampino alle ore 9.58.

Schierati sotto l'aereo, insieme alle Autorità, un folto gruppo di familiari di Tiziano Chierotti: il papà Piero, la sorella Sally e il fratello Daniele. Presenti anche la fidanzata del militare, Eleonora, e altri congiunti ed amici. La bara, avvolta nel tricolore, è stata fatta scendere dall'aereo a spalla dai commilitoni del 2° Reggimento alpini di Cuneo, seguita da un alpino con il cuscino sul quale sono stati posti il cappello d'alpino e le medaglie commemorative della missione in Afghanistan.



Davanti al picchetto d'onore, la benedizione da parte dal cappellano militare della Brigata Taurinense Don Mario Capello, e poi l'omaggio del presidente della Camera, Fini, e del ministro Di Paola che hanno sostato davanti al feretro. Sulla pista a rendere gli onori militari, con una rappresentanza interforze, un picchetto di alpini: i commilitoni del 2° Reggimento di Cuneo, a cui Chierotti apparteneva, e del 9° Reggimento di stanza all'Aquila al comando del Tenente Giada Di Lenardo.



Subito dopo, il corteo, fino al carro funebre, dei familiari, assistiti da psicologi dell'esercito, e delle autorità. Un dolore composto quello dei familiari che si è sciolto quando il feretro è stato adagiato nel carro funebre che alle 10.20 ha lasciato lo scalo diretto all'istituto di medicina legale.



I funerali solenni si terranno alle 16, nella Chiesa di S. Maria degli Angeli in Roma. Dopo le esequie la salma sarà trasferita a Genova, e di qui a Taggia, per essere composta nella camera ardente a Villa Boselli. I funerali sono in programma per martedì alle 10.30 nella chiesa dei santi Giuseppe e Antonio.