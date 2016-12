Sparita nel nulla universitaria di Pavia

Mercoledì mattina la sua amica non l’ha trovata. Cellulare, documenti e bancomat li ha lasciati nella sua stanza insieme con tre biglietti di addio.

“Non cercatemi, in Europa non posso più stare” ha scritto Cecilia, prima di andare via. I genitori Ulisse e Rita hanno subito lanciato l’allarme. I carabinieri sperano di portare al più presto Cecilia da loro. “E’ disordinata e confusionaria, come ha fatto a progettare una fuga così complicata?” si chiede il padre.

Che aggiunge: “Cecilia non era depressa, ha solo avuto qualche attrito con la mamma per la lentezza negli studi. Ma negli ultimi tempi aveva ripreso a studiare, usciva regolarmente”.

Spesso la ragazza raccontava ai genitori di aver conosciuto persone in treno. E questa potrebbe essere la chiave di volta della sua scomparsa. “Ho conosciuto una persona in treno, non cercate tracce nel cellulare perché non ne troverete”, ha scritto in uno dei tre biglietti. “Ma dove potrebbe essere andata senza soldi?” si chiede il padre.

Cecilia da un anno non lavorava e i genitori le passavano poco denaro. A una bimba di 5 anni, l’universitaria domenica aveva fatto vedere un suo telefonino segreto e le aveva accennato della fuga, salutandola per sempre.

Gli ultimi contatti con la famiglia, mercoledì; alle 18 manda un sms al padre. “Sei il migliore del mondo”, poi ne spedisci simili alla madre e ai due fratelli più piccoli. Da allora più niente.