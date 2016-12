Morto per 60 euro ex leader Msi

foto Dal Web

- Morto dopo quasi una settimana di coma, Sergio Rossi, il 64 dirigente dell’Msi ucciso per una rapina di 60 euro a Salerno. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo: l'uomo aveva un esteso trauma cranico sulle cui cause ancora non è stata fatta luce. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, un passante si sarebbe accorto, intorno alle 22, della presenza di un uomo a terra nei pressi dei portici di piazza della Concordia e ha dato l'allarme.