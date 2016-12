foto Tgcom24 Correlati Giallo a Macerata 22:30 - E' giallo in provincia di Macerata, dove una coppia di anziani è stata picchiata con un bastone e uccisa a coltellate in un casolare di Montelupone. I cadaveri si trovavano nella loro abitazione in contrada Janni. La macabra scoperta fatta dalla figlia delle vittime, ex agricoltori ora in pensione. I militari hanno setacciato la zona a caccia di tracce o indizi rilevanti. - E' giallo in provincia di Macerata, dove una coppia di anziani è stata picchiata con un bastone e uccisa a coltellate in un casolare di Montelupone. I cadaveri si trovavano nella loro abitazione in contrada Janni. La macabra scoperta fatta dalla figlia delle vittime, ex agricoltori ora in pensione. I militari hanno setacciato la zona a caccia di tracce o indizi rilevanti.

Ada Cerquetti, 73 anni, è stata trovata sul pavimento di casa riversa in un lago di sangue, mentre il corpo dell'uomo, Paolo Marconi, 83 anni, malato di Alzheimer, era a terra ma vicino all'uscio dell'abitazione, forse in un tentativo di fuga oppure prima vittima dei due assassini ai quali ha aperto la porta. I due erano ex agricoltori, ora in pensione.



La figlia minore della coppia era andata a prendere i genitori come faceva ogni domenica per poi accompagnarli alla messa nella chiesa del paese. Ma li ha trovati morti. Sul posto, oltre ai carabinieri di Civitanova Marche e di Macerata,anche gli esperti del Ris dei carabinieri. anziani.



I coniugi erano conosciuti e benvoluti nel circondario, e sicuramente non così benestanti da giustificare una rapina. Forse i Marconi sono stati prima bastonati e poi uccisi con un coltello.