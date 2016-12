Passeggeri: zecche su un aereo Ryanair

- Un gruppo di passeggeri di un volo Ryanair proveniente dalla Danimarca ha sporto denuncia, presso gli uffici dell'aeroporto di Fiumicino, contro la compagnia low cost per la presenza di zecche a bordo. Tutti avrebbero accusato dei forti pruriti in diverse parti del corpo riconducibili, con ogni probabilità, alla presenza dei parassiti. Immediato l'intervento del servizio sanitario che ha provveduto a fermare e disinfettare l'aereo.

Per non creare disagi ad altri passeggeri diretti in Puglia la compagnia ha messo a loro disposizione un altro aeromobile.

Il Codacons ha annunciato che i passeggeri del volo saranno risarciti e che sarà presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma. "Fino a poco tempo fa le zecche erano ospiti sgraditi dei treni, ora sembrano aver cambiato mezzo di trasporto preferendo l'aereo - commenta il presidente Carlo Rienzi - E' assurdo che nel 2012 possano verificarsi casi simili. Al fine di accertare la causa dell'infestazione del velivolo e verificare eventuali ipotesi penalmente rilevanti, stiamo predisponendo un esposto in Procura. Riteniamo inoltre che i passeggeri del volo, se confermate le notizie emerse in queste ore, debbano essere adeguatamente risarciti, per i disagi patiti a seguito delle punture degli insetti e per profilassi cui sono stati costretti". L'associazione ha poi puntualizzato che verranno presi dei provvedimenti legali nei confronti della compagnia.