Rogo divampa nella pineta di Marina di Grosseto: canadair in azione da ore

foto YouReporter.it Correlati Canadair in azione 12:57 - Almeno tre, forse quattro, sono i focolai da cui è partito il grosso incendio che sta interessando la pineta di Marina di Grosseto. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno costretto vigili del fuoco e Protezione Civile a far evacuare due campeggi (il Sole e l'Eden), mentre è rientrato poi l'allarme per il campeggio Cielo Verde. Il rogo sta mettendo a dura prova da oltre 12 ore i soccorsi impegnati nella zona.

Le fiamme, che verso le 22 di sabato sembravano concedere una tregua, sono nuovamente divampate e stanno impegnando le squadre da terra di vigili del fuoco e Protezione Civile, che attendono le prime luci dell'alba per far intervenire nuovamente gli elicotteri ed eventualmente i Canadair.



Arrestato giovane piromane

Intanto i carabinieri di Grosseto hanno arrestato un giovane, italiano, che sarebbe l'autore di uno dei focolai che nella giornata hanno impegnato i vigili del fuoco. Il giovane sarebbe il responsabile di un altro focolaio scoppiato tra Marina di Grosseto e il capoluogo. Fondamentali per rintracciarlo alcune testimonianze.



Evacuati 1.100 turisti

Hanno passato la notte in un centro commerciale, riaperto appositamente, e in alcuni stabilimenti balneari della zona gli oltre 1.100 turisti del campeggio "Il Sole" evacuato ieri sera a Marina di Grosseto. Il fumo dell'incendio che ha attaccato circa 120 ettari di pineta, una quarantina sono completamente bruciati, aveva raggiunto la struttura. Il rogo stamani è quasi sotto controllo dopo l'intervento, alle prime luci dell'alba, di 3 Canadair e 3 elicotteri che hanno aiutato le squadre che operano da terra a spengere le fiamme. Il traffico a Marina di Grosseto è, al momento, interdetto ai non residenti e nella strada del "Cristo", che da Grosseto porta verso il mare, ci sono ora circa 10 chilometri di coda.