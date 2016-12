Roma, uomo si dà fuoco davanti a Montecitorio

foto Ansa

- Aveva perso il lavoro da due mesi l'uomo che la scorsa notte si è dato fuoco davanti alla Camera dei Deputati, a Roma, ed è ricoverato in gravissime condizioni nella Capitale, con ustioni sull'85% del corpo. Si tratta di un operaio di 54 anni, originario di Forlì, vedovo, in gravi difficoltà finanziarie a causa della disoccupazione. Il suo stato d'animo potrebbe essere stato aggravato anche da un contenzioso per un'eredità con i tre fratelli, che vivono in provincia di Roma.