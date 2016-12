Mezza Italia brucia, morti due anziani

foto Ap/Lapresse Correlati Italia a fuoco, incendi da nord a sud 19:32 - Due anziani sono rimasti vittime di incendi in Emilia Romagna, sull'appennino bolognese e parmense. A Loiano (Bologna), ha perso la vita Mario Maurizi, 88 anni, mentre stava bruciando alcune sterpaglie. Nel Parmense è morto Andrea Ravella, 87 anni, anch'egli dopo aver raccolto alcuni arbusti vicino a casa sua nel comune di Albareto, ai quali aveva poi dato fuoco. E intanto mezza Italia brucia: decine i roghi, dall'Emilia alla Calabria. - Due anziani sono rimasti vittime di incendi in Emilia Romagna, sull'appennino bolognese e parmense. A Loiano (Bologna), ha perso la vita Mario Maurizi, 88 anni, mentre stava bruciando alcune sterpaglie. Nel Parmense è morto Andrea Ravella, 87 anni, anch'egli dopo aver raccolto alcuni arbusti vicino a casa sua nel comune di Albareto, ai quali aveva poi dato fuoco. E intanto mezza Italia brucia: decine i roghi, dall'Emilia alla Calabria.

Maurizi avrebbe perso i sensi per colpa del fumo, finendo tra le sterpaglie in fiamme. In quel momento si trovava solo, perché il fratello si era allontanato per fare provvista di legna. Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Il corpo di Ravella è stato trovato semicarbonizzato nel terreno da cui era partito l'incendio. Anch'egli stava bruciando delle sterpaglie, quando l'incendio si è propagato per estendersi a due ettari di bosco. Le fiamme sono poi state completamente domate.



Roghi dovunque, 37 richieste d'interventi aerei

E in tutta Italia intanto è emergenza incendi, dall'Emilia Romagna fino alla Sicilia. Piromani e roghi accidentali stanno letteralmente mandando a fuoco boschi e colline. Stanno operando ininterrottamente dalle prime luci del giorno i Canadair e gli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, impegnati nelle operazioni per spegnere i numerosi incendi boschivi che hanno visto l'intervento dei mezzi aerei in supporto delle operazioni svolte alle squadre a terra. In totale sono state 37 le richieste giunte al Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento, di cui 9 dalla Sicilia e 8 dal Lazio. A seguire, 5 schede di concorso aereo sono arrivate dalla Campania, 4 dalla Calabria, 3 da Umbria e Sardegna, 2 dalla Puglia, una ciascuno da Abruzzo, Molise e Basilicata.



Fiamme anche a Roma, salvati alcuni rom

Uno dei tanti roghi scoppiati oggi nella Capitale ha lambito anche un campo rom a Primavalle, tra via di Torrevecchia e via della Valle dei Fontanili. Alcuni nomadi sono stati tratti in salvo da un carabiniere. L'incendio era divampato in un deposito abusivo di copertoni nelle vicinanze del campo. A Marino, località dei castelli romani, un vasto incendio ha mandato in un fumo circa 5 ettari di terreno: un supermercato circondato dalle fiamme è stato evacuato. L'incendio ha impegnato per oltre tre ore vigili del fuoco, Protezione civile, carabinieri e polizia locale.



Lazio, Protezione civile impegnata su dieci fronti

Gli uomini della Protezione civile sono impegnati sulle colline del Lazio, dove le fiamme stanno distruggendo ettari di bosco a Roma e nelle altre province della regione. Al momento i volontari sono impegnati su circa 10 fronti, con incendi di medie e grandi dimensioni che riguardano in gran parte zone boschive e che hanno richiesto l'intervento di mezzi aerei, tra elicotteri e canadair.



Un incendio in zona Riofreddo, nella provincia di Roma, sta tenendo impegnati da tre giorni uomini e mezzi: nella sola giornata di oggi sono intervenuti 4 elicotteri della Protezione Civile Regionale e 2 canadair del Coau, Centro Operativo aereo unificato del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, oltre all'impegno di 6 squadre, coadiuvate dai Vigili del Fuoco e dal Corpo Forestale dello Stato. L'area interessata si estende su una superficie di circa 250 ettari che comprende Riofreddo, Arsoli, Roviano e Cineto Romano.



In provincia di Latina altri 4 elicotteri della Protezione Civile della Regione Lazio sono intervenuti per domare le fiamme divampate a Roccagorga, insieme a 4 squadre e agli uomini della Forestale. Un elicottero della Protezione Civile regionale e 2 del Coau sono interventi in zona Tivoli, a Monte Ripoli, mentre l'incendio divampato a Piedimonte San Germano, nella provincia di Frosinone, ha richiesto l'intervento di 3 elicotteri della Protezione Civile regionale e di uno del Coau.



Anche a Nerola (provincia di Roma), Grotte di Castro (provincia di Viterbo) e Roccagiovine (provincia di Roma) è stato richiesto l'intervento di elicotteri della Protezione Civile regionale per domare le fiamme, uno in ciascuno dei territori, mentre a Paliano, nella provincia di Frosinone, sono stati inviati 2 elicotteri e un canadair.li incendi che al momento destano maggiore attenzione sono quelli divampati nelle vicinanze dei centri abitati, nella zona dei Castelli Romani, a Monte Tuscolo, dove le fiamme hanno interessato zone di sterpaglia e bosco che hanno richiesto l'intervento di 3 squadre, a Castel Gandolfo, dove sono intervenute 3 autobotti e 8 squadre a terra e a Roma, a Montesacro.



Tivoli, arrestato piromane

Alle porte di Roma, a Tivoli, un uomo è stato arrestato dopo che aveva appiccato le fiamme a sterpaglie, scatenando l'incendio. Il piromane aveva cercato di allontanarsi, ma è stato individuato e bloccato dalla polizia dopo alcune telefonate al 113. Gli indumenti dell'uomo presentavano macchie di combustibile e all'interno delle tasche dei suoi pantaloni c'era un accendino. Il 65enne è stato arrestato per il reato di incendio boschivo. Nel corso degli accertamenti sono emersi a carico dell'uomo, numerosi precedenti per i reati di danneggiamento aggravato, maltrattamenti e reati contro il patrimonio.



Fiamme a Ischia

Per tutta la giornata gli uomini dei vigili del fuoco, del corpo forestale dello Stato e gli operai forestali della Regione Campania, e due elicotteri, sono stati impegnati a domare l'incendio propagatosi alle pendici del Monte Epomeo, sull'isola. Alcune famiglie hanno lasciato le case fino all'alba quando l'allarme è rientrato. In mattinata, però, le fiamme hanno ripreso vigore. Dieci gli ettari andati a fuoco.



Arezzo, paura per un gruppo scout. Tutti in salvo

L'allarme è scattato nell'Aretino per un gruppo di venticinque scout e due educatrici rimasti bloccati durante un'escursione a causa di un incendio divampato in località Laterina, nel comune di Pian di Sco'. Per recuperare i ragazzi, che sembravano in pericolo, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, gli uomini della forestale. Il gruppo è stato poi messo in salvo: incolumi tutti i ragazzi.