foto Carabinieri

09:58

- I carabinieri del Norm della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato una coppia di romeni, colpevole di avere abbandonato il loro figlio di 4 anni solo in casa, incustodito e senza cibo, per oltre otto ore. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti dopo l'allarme lanciato da un vicino, preoccupato dagli incessanti singhiozzi del bambino. I due hanno tentato invano di giustificarsi riferendo di essersi allontanati per andare a comprare il pane.