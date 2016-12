A Milano 20mila Testimoni di Geova

Il tema scelto per il 2012 è stato "Salvaguarda il tuo cuore": sono stati spiegati i molti riferimenti biblici al "cuore" simbolico, non solo attraverso discorsi, ma anche tramite scenette, interviste e una rappresentazione teatrale.

Il variegato programma conteneva suggerimenti e consigli pratici per adulti, famiglie e perfino per i più piccoli. Un momento particolarmente atteso è stato il battesimo per immersione completa dei nuovi credenti, avvenuto sabato mattina, mentre il discorso chiave dal titolo "Le cose precedenti non saliranno in cuore" si è tenuto domenica.



Quella dei Testimoni di Geova è una confessione religiosa in continua crescita. In tutto il mondo i fedeli sono arrivati a quota 7.600.000 in 236 paesi e territori.