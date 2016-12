Milano, 25enne colpito alla gola con una bottiglia dopo una lite per strada: è grave

foto Ansa

08:22

- Un ragazzo di 25 anni, P. M., è stato ferito al collo con una bottiglia al termine di una lite avvenuta in un locale all'aperto a fianco dello stadio Meazza di Milano. Il 25enne è stato ricoverato all'ospedale San Carlo, in condizioni che vengono definite serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. La lite è avvenuta attorno alle 2.40 di notte con un gruppo di 4 o 5 persone che si sono poi allontanate di corsa.