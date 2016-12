Su Facebook il dolore per la morte di Melissa

- "Ciao piccolo angelo". "Povera figlia, che colpa aveva?". La pagina Facebook di Melissa Bassi, la ragazza morta in seguito all'esplosione davanti a una scuola di Brindisi, si è trasformata in pochi minuti in un muro del dolore. Amici, compagni di scuola, donne e uomini di Brindisi distrutti dal dolore. Centinaia i messaggi che continuano ad arrivare. Sul suo profilo le foto di una ragazza felice e piena di vita. Quella spezzata in una terribile mattina di un sabato di maggio.

In pochi minuti i messaggi di cordoglio sono diventati migliaia. Ecco alcuni dei commenti:

Alba Milito Ghezzi

Andare a scuola e non tornare più a casa.. Morire così NO.. Ciao Melissa ♥

Tommaso Ciampolini

Non si può morire a soli sedici anni...avevi ancora una vita davanti da assaporarti e goderti senza pensieri e problemi...MALEDETTO sia chi si ritiene padrone delle vite altrui...di poterle spezzare quando e come vuole in un attimo...chi uccide altri esseri umani senza pentirsene...NON MERITA DI VIVERE...SENZA PAROLE...Ciao Melissa ♥

Davide Occhetto

Oggi è una giornata molto triste per l'italia...RIPOSA IN PACE....sarai sempre nei nostri cuori...

Alemanno Giuseppe

Uno splendido sorriso strappato via da un atto folle che colpisce i giovani, sicuramente la parte più preziosa di questa Italia in piena crisi. Non ci sono parole per commentare questo gesto indegno… Resta lo sgomento per un attentato che ci riporta indietro di quasi trent’anni. Ciao Melissa.

Davide Gavagnin

Senza parole, non so cosa dire... quando un attacco terroristico viene attuato in una scuola, non puoi trovare alcuna parola per esprimere la terribile realtà che stiamo vivendo... La Mafia la malattia dell'Italia.

ciao melissa te ne sei andata troppo presto per colpa di qualcuno senza cuore

Rossella Baki

un angelo e volato via troppo presto!!!! adesso preghiamo x la seconda ragazza che sta lottando tra la via e la morte!! come si fa ?!!? un atto cosi vile merita giustizia!!

Caterina Cati

povero "Angelo" innocente morta per mano di biechi e vigliacchi assassini!!!!

Giuseppina Spagnoletto

povera ragazza... era bellissima.. ♥

Anna Maria D'Angeli ‎

...non hanno voluto intimidire...ma COLPIRE! Ciao piccola innocente...

Simone Cassano

Non ti ho mai vista ma a sapere che non ci sei più mi viene un nodo alla gola e gli occhi lucidi. Riposa in pace piccola

Giuseppe Schiuma

♥Ciao caro angelo, sei volata in cielo per le mani vigliacche ed infami di qualcuno che definire bestia sarebbe un complimento! Mi vergogno di far parte di una società che non rispetta nemmeno i bambini e i ragazzi!!!

Matteo Vecchiarino

che queste giovani vittime non cadano invano........riprendiamoci la vita....e doniamola ai nostri figli........ormai il disprezzo per la vita umana che arriva da chiunque ...stato chiesa mafia ignoranza....fa si che si cade per un niente.... secondo me non si cade per un niente ma è un modo per farci capire che dobbiamo insieme gridare ....BASTA...... UN PENSIERO DOLCE E UNA PICCOLA LACRIMA PER MELISSA ....età di mia figlia....

Carmen Farina

semplicemente un saluto a te, che ora sarai sicuramente in un mondo migliore e più giusto!!!!!!

Adriana Irrera

Ciao Melissa rip e scusaci TUTTI x non averti protetta.... se non saremo noi i primii a cambiare....."LORO" saranno sempre i + forti....

Beppe Granieri

R.I.P. Melissa...spero tanto tu possa trovare un mondo diverso dal nostro

Federico Sealand Sanapo

LA TUA VITA E' STATA SPEZZATA DA PAZZI SENZA COSCIENZA. MA IN QUESTO MOMENTO NON SERVONO PAROLE..R.I.P. ANGELO!!!

Isabel Puglisi

Ciao Melissa. Non è giusto ciò che è accaduto e tante cose non sono giuste e tu da oggi non sei più tra noi. Eri solo andata a scuola come fanno i tuoi coetanei e come in tutte le società civili dovrebbero fare i tuoi coetanei. La nostra non è una società civile, ma occorre continuare ad andare a scuola per renderci tutti più civili. Un abbraccio alla tua famiglia

Mery Styles Rizzo

Come si fa ad uccidere una ragazza così!?sempre con il sorriso sulle labbra,piena di vita.. Riposa in pace nostra piccola Stella♥.