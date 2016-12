Gdf sequestra ad Anemone beni per 32 mln di euro

L’imprenditore della “cricca” è accusato di corruzione per aver ottenuto appalti a trattativa privata ed è sotto processo a Perugia insieme all’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso e all’ex provveditore ai Lavori Pubblici Angelo Balducci. Anemone è una delle figure chiave dell’inchiesta sugli appalti della Maddalena. Proprio grazie alla documentazione in possesso delle Procure di Perugia e Firenze, gli inquirenti sono riusciti a scoprire i flussi di denaro della "cricca".



Indagate quindici persone

Sono quindici le persone indagate nell'inchiesta della procura di Roma sul G8 che ha portato al sequestro di beni per 32 milioni di euro riconducibile alla famiglia dell'imprenditore Diego Anemone. E' quanto emerge dal decreto di sequestro disposto dal gip. Tra gli indagati compaiono anche il fratello Daniele Anemone, i figli di Angelo Balducci, l'ex presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, Lorenzo e Filippo, nelle vesti di titolari di quote di alcune società.