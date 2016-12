Pasqua, il Papa condanna le violenze contro i cristiani e chiede la pace nel mondo

foto Ap/Lapresse 12:38 - Il Papa, nel messaggio Urbi et Orbi del giorno di Pasqua, condanna le "persecuzioni e le discriminazioni" dei cristiani nel mondo e chiede che si rispetti la libertà religiosa. Benedetto XVI ha rinnovato l'appello affinché si ritrovi "pace e stabilità" in Africa, in particolare in Nigeria, Sudan e Mali. Il Pontefice poi ha chiesto che "cessi lo spargimento di sangue in Siria" e che "in Medio Oriente riprenda con coraggio il processo di pace". - Il Papa, nel messaggio Urbi et Orbi del giorno di Pasqua, condanna le "persecuzioni e le discriminazioni" dei cristiani nel mondo e chiede che si rispetti la libertà religiosa. Benedetto XVI ha rinnovato l'appello affinché si ritrovi "pace e stabilità" in Africa, in particolare in Nigeria, Sudan e Mali. Il Pontefice poi ha chiesto che "cessi lo spargimento di sangue in Siria" e che "in Medio Oriente riprenda con coraggio il processo di pace".

In Medio Oriente, ha detto Benedetto XVI, "tutte le componenti etniche, culturali e religiose collaborino per il bene comune e il rispetto dei diritti umani". E in Siria "cessi lo spargimento di sangue e si intraprenda la via del dialogo". Poi un messaggio per la Nigeria, colpita ancora una volta da un attentato contro i cristiani, perché "ricostruisca pace e libertà religiosa".