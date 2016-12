Pasqua, i Nas a caccia di alimenti pericolosi

foto Ap/Lapresse 08:57 - I carabinieri del Nas hanno sequestrato oltre 2.800 tonnellate di prodotti alimentari pericolosi per la salute o comunque irregolari, per un valore di mercato di oltre 10 milioni di euro, nel corso dell'operazione "Pasqua a Tavola 2012". Il blitz ha visto impegnati oltre 600 carabinieri dei 38 Nas dislocati sul territorio nazionale, che hanno effettuato controlli nei confronti di aziende produttrici, ristoranti, e strutture commerciali. - I carabinieri del Nas hanno sequestrato oltre 2.800 tonnellate di prodotti alimentari pericolosi per la salute o comunque irregolari, per un valore di mercato di oltre 10 milioni di euro, nel corso dell'operazione "Pasqua a Tavola 2012". Il blitz ha visto impegnati oltre 600 carabinieri dei 38 Nas dislocati sul territorio nazionale, che hanno effettuato controlli nei confronti di aziende produttrici, ristoranti, e strutture commerciali.

I carabinieri del Nas hanno effettuato 1.786 ispezioni, delle quali il 38% circa sono risultate irregolari, con la rilevazione di carenze igienico sanitarie, alimenti scaduti di validità, alterati, insudiciati e detenuti in cattivo stato di conservazione, prodotti pasquali industriali posti in commercio come "produzione artigianale", alimenti di provenienza ignota. Sono 707 i soggetti segnalati alle autorità giudiziarie, amministrative e sanitarie dai militari, che hanno riscontrato violazioni amministrative per quasi 1 milione di euro, procedendo al sequestro o alla chiusura nei confronti di 47 attività.