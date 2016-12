Tgcom24 > Cronaca > Blitz anti terrorismo, sgominata cellula del Pkk: estorcevano la "tassa" rivoluzionaria ai curdi

27.3.2012

Blitz anti terrorismo, sgominata cellula del Pkk: estorcevano la "tassa" rivoluzionaria ai curdi

Cinque le persone finite in manette e perquisizioni in diverse città. Gli arrestati pretendevano dai connazionali i soldi per le loro operazioni in Turchia