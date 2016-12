La banca per stranieri condannata per razzismo

foto Dal Web

17:22

- "La prima banca nata per servire i cittadini stranieri" - così recita il loro claim - condannata per condotta razzista ai danni di un dipendente, cittadino senegalese. C'è qualcosa di profondamente paradossale nella sentenza emessa dal tribunale di Milano, che condanna l'istituto di credito a risarcire il dipendente per molestie razziali.