Farmaci online, psicosi e domande

- Non è ancora psicosi, ma poco ci manca. Il sorbitolo fa paura, i farmaci online fanno terrore. Una donna è morta a Barletta, altre due sono ricoverate. Tre persone sono indagate per omicidio colposo, cooperazione in omicidio colposo e lesioni nell'ambito delle indagini in corso. Il sorbitolo ha fatto scattare l'allarme del ministero della Salute: 1000 tonnellate sono state sequestrate nel Padovano. Il ministero è stato chiaro: "Si invitano coloro che hanno effettuato eventualmente acquisti di sorbitolo su Ebay di non farne uso e di richiedere prontamente l’intervento dei Nas per analisi". Altre "mine vaganti", però, potrebbero viaggiare in Rete. Avete qualcosa da segnalare? Avete mai acquistato farmaci online? Dite la vostra.