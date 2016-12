Milano, evasore fiscale affittava case ai trans

- Affittava in nero appartamenti a transessuali sudamericani a Milano. Così un uomo di 49 anni con un passato da muratore, ha messo in piedi un business immobiliare arrivando a gestire ben 25 appartamenti che affittava a prezzi gonfiati a viados dediti alla prostituzione. E per il fisco risultava nullatenente. E' indagato per favoreggiamento alla prostituzione e gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia gli hanno già sequestrato 14 appartamenti.

L'uomo, che nel 2007 era già stato condannato per un'operazione analoga a due anni e otto mesi, ha investito tutti i ricavi degli appartamenti in Brasile, la sua seconda patria. L'indagine è scattata ad agosto, quando gli investigatori hanno notato alcuni appartamenti in uso a trans che adescavano i clienti per la strada e li portavano in casa.

Tutti gli alloggi erano legati a un solo uomo che ha gestito questa illecita attività per oltre dieci anni, che si è arricchito in maniera spropositata affittando squallidi monolocali anche a 1000 euro al mese.L'indagato, che di solito vive nella zona nord della città, dove possedeva la maggior parte delle locazioni, in questo momento non è in Italia.

La polizia non esclude che l'uomo possa aver trasferito ingenti somme di denaro all'estero. In base ai dati raccolti finora dalla polizia, soltanto gli ultimi 14 monolocali sequestrati rendevano all' ex muratore quasi 170mila euro all'anno.