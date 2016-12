Giallo in Sardegna: imprenditore 76enne scomparso nel sassarese

foto Dal Web

- Da giovedì non si hanno più notizie di Agostino Satta, un imprenditore 76enne di Ozieri scomparso nel nulla da più di una settimana. I familiari hanno allertato le forze dell'ordine e le ricerche proseguono senza sosta. Gli inquirenti sembrano propendere per la pista del sequestro, ma ancora non si hanno certezze. Ricerche incessanti da parte dei familiari che hanno affisso centinaia di volantini in giro per il sassarese, hanno dato vita ad una campagna via Facebook e hanno lanciato un appello dagli schermi di "Chi l'ha visto?".