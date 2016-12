Colpo di mortaio della Seconda Guerra Mondiale lungo il tragitto della Milano-Sanremo

- Un colpo di mortaio della Seconda Guerra Mondiale ritrovato lungo il tragitto della gara ciclistica Milano-Sanremo che passerà in quel punto domani alle 15.30. Era in un tratto costiero di Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia.A ritrovarlo una pattuglia di carabinieri della compagnia di Sanremo, nel corso di un servizio coordinato di bonifica della zona, proprio in vista della competizione sportiva a cui parteciperanno come spettatori migliaia di persone che si metteranno lungo il tragitto per vedere passare i corridori.

I militari della compagnia, comandata dal capitano Gerardina Corona, hanno per prima cosa messo in sicurezza la zona, chiamando i rinforzi, facendo allontanare mamme e bambini che si trovavano lungo la passeggiata e tranquillizzando gli abitanti delle villette vicine. Sul posto gli artificieri della Legione Liguria che, proprio in questo momento, stanno rendendo inoffensivo l'ordigno. Successivamente sarà fatto brillare in una cava della zona.

L'indagine è già partita per capire chi possa avere collocato il colpo di mortaio in quel punto e soprattutto il perché. Se fosse esploso avrebbe potuto fare vittime.Proprio per questo sono in corso i rilievi sulla bomba per reperire eventuali tracce che possano dare un nome all'attentatore. Alla vista il proiettile appare come un birillo da bowling in ferro e arrugginito. Poteva essere preso in mano da un bambino, per gioco, che inavvertitamente avrebbe potuto farlo esplodere.

Si cercano eventuali video girati da telecamere di sorveglianza nella zona. Secondo alcuni testimoni, fino a poche ore fa, l'ordigno non c'era.