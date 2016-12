Meteo, ancora siccità al Centronord

foto Meteo.it Correlati L'alta pressione sull'Italia

La situazione in Europa 19:36 - La vasta area di alta pressione presente sull'Europa occidentale si espanderà verso sud-est abbracciando così anche le nostre regioni meridionali dove la situazione diverrà molto più gradevole rispetto ai giorni passati. Da domenica l'alta pressione tenderà a indebolirsi favorendo qualche giorno variabile, ma con precipitazioni non sufficienti a contrastare la siccità sempre più pronunciata soprattutto al Centronord.

Giovedì giornata di bel tempo in tutto il Paese con quasi totale assenza di nuvole in cielo. Non si esclude la possibilità di formazione di banchi di nebbia nella fascia centrale della pianura padana durante le ore più fredde.



Temperature in lieve aumento su quasi tutto il territorio, con valori massimi dai 17 ai 23 gradi. Ancora leggermente più fresca la zona fra Puglia, Lucania e Calabria con valori intorno a 15 gradi a causa dei venti di Maestrale che tuttavia tenderanno ad attenuarsi. Da segnalare anche i possibili disagi procurati dal sensibile divario termico fra le temperature al primo mattino e quelle pomeridiane.