- In tempi di crisi nessuno vorrebbe trovarsi nella situazione dei 50 dipendenti della Fervet di Castelfranco Veneto. Arrivata a febbraio la busta paga, i lavoratori si sono accorti di aver ricevuto solamente 10 euro di indennità di mobilità per il mese di gennaio. E non è uno scherzo. Infatti, sul loro stipendio sono stati trattenuti ben 740 euro riferiti al conguaglio Inps per l'anno 2011. La loro paga netta sarebbe di 750 euro. Gliene rimangono solo 10.

Dopo la cassa integrazione, la messa in liquidazione della ditta e i licenziamenti collettivi, un'altra disgrazia di è abbattuta sui lavoratori della Fervet. I 50 dipendenti, già in mobilità per via del precario stato dell'azienda veneta, non riescono a spiegarsi questo prelievo forzoso dello Stato italiano. "Una trattenuta simile su uno stipendio già basso riduce una famiglia sul lastrico" dice uno dei lavoratori.

E' prassi comune operare la trattenuta di conguaglio Irpef, l'imposta sui redditi delle persone fisiche, a fine anno. La subiscono tutti i lavoratori di qualsiasi categoria, ogni dicembre. Ma per chi già vive con un'indennità di mobilità, che riduce il normale stipendio anche del 30%, è una mazzata.

I dipendenti sono sul piede di guerra e stanno contattando chiunque possa far luce su questa situazione. Dirigenti Inps, patronati e sindacati.