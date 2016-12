La moglie lo caccia: radiologo vive in ospedale

- Costretto a vivere in una stanza del San Camillo, dova lavora come tecnico radiologo, per le difficili condizioni in cui si è trovato dopo essere stato cacciato di casa dalla moglie. Si legge così negli atti presentati dagli avvocati del signor G. al tribunale di Roma. Con tanto di documentazione fotografica annessa. Una mossa per impietosire il giudice che si stava occupando dei suoi controversi rapporti conla moglie.

Casa e ufficio

Ad una prima occhiata sembra solo un'ufficio un tantino caotico. Una moka sulla scrivania e un po' di vestiti sparsi. Poi allunghi il collo e dietro il monitor del pc compare un letto. E' rifatto con una certa cura. Lo guardi meglio: è una barella. Ha dell'incredibile la storia del tecnico radiologo romano che ha trovato vitto e alloggio nella struttura ospedaliera dove lavora.

Caccaiato dalla moglie

Le foto sono allegate agli atti trasmessi dai legali dell'uomo al giudice romano chiamato ad esprimersi nella sua causa di separazione con la moglie. Una mossa studiata per impietosire il giudice, facendo leva sullo stato di estremo disagio in cui si trova l'uomo in seguito all'atteggiamento della moglie.

Ospedale in emergenza

Interessa poco l'esito della vicenda giudiziaria legata alla coppia. La casa è di proprietà della signora e poche possibilità restano per il radiologo sfrattato. Quello che impressiona è che la struttura è la stessa dove, la scorsa settimana, un uomo colpito da infarto è stato curato su un materasso poggiato a terra. Camere introvabili e prono soccorso in piena emergenza. Così ora il radiologo rischia di essere beffato due volte.

Rischia un nuovo sfratto

Qualche giorno fa è stato presentato un esposto ai Nas che ora potrebbero decidere di sfrattare il radiologo. e non è escluso che la vicenda possa creargli qualche grana sul lavoro.