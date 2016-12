Scuola, anno valido sotto 200 giorni dopo le chiusure per maltempo

foto Afp

14:36

- L'anno scolastico sarà valido anche se molte scuole, a causa del maltempo, non potranno rispettare il minimo di 200 giorni di lezione previsti dalla legge. Il ministero dell'Istruzione ha infatti inviato in tal senso una circolare ai direttori degli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti delle scuole. Nel testo si precisa che, anche se molti istituti non raggiungeranno i 200 giorni stabiliti dalla legge, l'anno non per questo sarà invalidato.