Yara, per i test del dna speso 1 milione

- Il prossimo 26 febbraio sarà passato un anno dal ritrovamento del corpo di Yara Gambirasio, la 13enne scomparsa a Brembate Sopra il 26 novembre 2010. In questi mesi le indagini si sono basate in gran parte sulla ricerca di dna tra i cittadini. Sono circa 13 mila i test biologici effettuati, per un costo complessivo di circa un milione di euro. L'assassino non ha ancora un nome, ma secondo il perito dalla famiglia il cerchio si sta stringendo.