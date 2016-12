La finanza sequestra i conti delle società di Lusi

foto LaPresse Correlati Lusi, spunta un'altra villa da due milioni di euro 17:52 - I saldi dei conti correnti delle società "Ttt" e "Paradiso Immobiliare", riconducibili al senatore Luigi Lusi, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza nell'agenzia di via Ferdinando di Savoia dell'Unicredit. L'ammontare sequestrato sarebbe di 495mila euro. Lusi, ex tesoriere della Margherita, è accusato di aver sottratto dai conti del partito almeno 13 milioni di euro. - I saldi dei conti correnti delle società "Ttt" e "Paradiso Immobiliare", riconducibili al senatore Luigi Lusi, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza nell'agenzia di via Ferdinando di Savoia dell'Unicredit. L'ammontare sequestrato sarebbe di 495mila euro. Lusi, ex tesoriere della Margherita, è accusato di aver sottratto dai conti del partito almeno 13 milioni di euro.

Alle due società sono intestati l'appartamento di via Monserrato, nel centro di Roma, e la villa di Genzano in cui risiede l'ex tesoriere della Margherita. Per quanto riguarda la presunta terza casa del parlamentare, il suo avvocato, Luca Petrucci, precisa che "Lusi non l'ha mai comprata perché la banca gli ha revocato il prestito i primi di febbraio". Si tratta di una casa il cui usufrutto fu comprato dalla nipote di Lusi nel 2006, dopo avere venduto una sua proprietà. Successivamente, nel dicembre 2011, Lusi vinse l'asta per l'acquisto della nuda proprietà ma l'acquisto non è mai stato perfezionato perché la banca gli ha revocato il prestito.