Sente Del Piero, si sveglia dal coma

foto LaPresse

18:23

- ''Questo risveglio è stato meraviglioso. Non ci sono parole, siamo traboccanti di gioia e gratitudine per tutti: per i medici che hanno operato e assistito la nostra bambina e per l'amore venuto dall'alto che ha contribuito a farla svegliare''. A dirlo è Francesco, il padre di Giada, una dodicenne rimasta in coma 15 giorni nell'ospedale di Cosenza, alla quale anche il campione della Juventus Alessandro Del Piero aveva inviato un messaggio per aiutarla a risvegliarsi.