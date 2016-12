Fisco, controlli nella "movida" di Milano

Dopo il blitz a Cortina, durante le festività natalizie, e dopo i controlli di Roma, finiscono così nel mirino degli "anti evasori" le zone più trendy di Milano: dalle vie dello shopping a quelle più frequentate dai giovani.



Al setaccio un centinaio di locali

I locali setacciati sarebbero un centinaio tra discoteche, ristoranti e bar della vita notturna milanese. L'operazione, condotta congiuntamente con la polizia municipale e con i funzionari dell'Inps, è scattata tra le 18.30 e le 19 e si è conclusa alla chiusura dei locali. I controlli hanno riguardato, oltre agli scontrini fiscali, la regolarità delle licenze, dei certificati antincendio e dei contratti di lavoro. Obiettivo principale dell'operazione è stato di poter comparare l'incasso di fine serata con quello dei sabati precedenti. I funzionari dell'Inps hanno verificato la regolarità dei contratti di lavoro dei dipendenti dei locali, mentre i vigili urbani hanno controllato le auto di grossa cilindrata da confrontare poi con la dichiarazione dei redditi dei relativi proprietari.



"Noi siamo tranquilli, verificheranno che l'incasso è in linea" ha detto Alessandro Provolo, socio dell'azienda che gestisce la birreria bavarese con cucina "Kapuziner Platz", in zona Navigli. "E' giusto che facciano i controlli per vedere chi è in regola" ha detto Luca Sassi, giovane gestore del locale "Spritz Navigli".

