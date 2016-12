Roma, altro pacco bomba per sede Equitalia

foto LaPresse Correlati Pacco bomba a Roma, un ferito 17:26 - Un plico esplosivo diretto alla sede di Roma di Equitalia di via Cristoforo Colombo è stato intercettato nell'ufficio postale di piazza Mazzini. Seguendo le indicazioni impartite dalla Questura, il direttore dell'ufficio postale, ha immediatamente inviato il plico ad una filiale di Equitalia. Sul posto una squadra di artificieri antisabotaggio della polizia ha trovato polvere esplosiva e una miscela sulla cui natura sono in corso accertamenti. - Un plico esplosivo diretto alla sede di Roma di Equitalia di via Cristoforo Colombo è stato intercettato nell'ufficio postale di piazza Mazzini. Seguendo le indicazioni impartite dalla Questura, il direttore dell'ufficio postale, ha immediatamente inviato il plico ad una filiale di Equitalia. Sul posto una squadra di artificieri antisabotaggio della polizia ha trovato polvere esplosiva e una miscela sulla cui natura sono in corso accertamenti.

Il contenuto del plico è stato rilevato da una macchina radiogena. Dopodiché, il personale del nucleo artificieri è intervenuto neutralizzando il potenziale ordigno.



Dopo i numerosi episodi di plichi esplosivi inviati alle sedi di Equitalia, il 4 gennaio si è svolta una riunione presieduta dal Questore di Roma, Francesco Tagliente alla presenza di alcuni dirigenti di via S. Vitale, del responsabile della squadra artificieri antisabotaggio e dei responsabili della sicurezza di Equitalia. In quell'occasione è stato deciso che tutta la corrispondenza in arrivo e diretta alle sedi dell'Ente di riscossione viene intercettata e monitorata dagli artificieri della Questura di Roma e dagli addetti al controllo della corrispondenza in arrivo dei singoli uffici.