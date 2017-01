Scoppia la polemica contro la Apple Italia tacciata di discriminare i napoletani. Alla parola "Vesuvio" infatti la tastiera predittiva dell'iPhone suggerisce "lavali". L'indignazione sta facendo il tam tam dei social: c'è chi è arrabbiato e chi chiede di boicottare i prodotti della società di Cupertino. Anche qualche Vip, come Nina Moric, ha aderito alla maratona di solidarietà. Ma per molti si tratta davvero di una polemica sterile e senza senso dato che le tastiere predittive funzionano attraverso un algoritmo in grado di apprendere lo stile e la modalità di scrittura dell'utente.