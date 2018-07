Allarme legionella: salgono a tre i morti nel Milanese

Sono 17 gli infettati dal batterio killer tra Bresso, Cormano e Cusano Milanino. Sono ricoverati al Bassini di Cinisello Balsamo e al Niguarda di Milano.



"E' in atto un'attività di verifica dei siti e delle abitazioni dove abitano le persone ammalatesi di legionella", spiega l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. "Si tratta di individuare la presenza attiva e lo sviluppo del batterio e di bonificare i luoghi interessati - aggiunge -. A ore attendiamo l'esito dei primi esami e controlli eseguiti".



Per capire dove si annida e da dove si propaga il batterio osservati speciali sono le situazioni in cui c'è nebulizzazione d'acqua, come gli aerosol. "E anche - spiega Gallera - i sistemi per l'irrigazione delle piante in luoghi pubblici e privati". La stagione calda non aiuta, in particolari gli anziani, che in questo periodo possono essere più fragili. L' area della diffusione è allo stato attuale entro 1 km.



Il Comune di Bresso per affrontare l'emergenza vede la presenza di una task force per coordinare gli interventi e gli incontri informativi alla popolazione. Intanto, per i condomini è prevista una sanificazione degli impianti idrici.



A Bresso non è la prima volta che esplode un'epidemia di legionella: nel 2014 si verificò una situazione simile. In quel caso i casi di contagio furono sei di cui uno mortale. L'epidemia si sviluppò però nell'arco di mesi, mentre adesso in pochi giorni. I primi casi sono stati infatti segnalati alle Ats circa una settimana fa.