Alitalia, sciopero di 24 ore: cancellato il 60% dei voli

Il 92% dei passeggeri coinvolti però, precisa l'azienda, è stato riprotetto su voli alternativi, oltre la metà dei quali con collegamenti in partenza il giorno stesso. Per limitare il piu' possibile i disagi, la compagnia invita tutti i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo annunciando di aver comunque previsto un rafforzamento del proprio personale negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate.



In programma due presidi a Fiumicino, sede della societa': il primo di piloti ed assistenti di volo presso l'area Briefing (Area Arrivi tra il Terminal 1 ed il Terminal 2) dove si imbarcano gli equipaggi ed il secondo di tutti i lavoratori di terra, presso l'Area Tecnica, davanti alla palazzina Alfa.



Il piano aziendale - "Dei 2037 esuberi - spiega il sindacato - 1338 sono tempi indeterminati, 558 determinati e 141 sono in attività all'estero. Una parte degli esuberi, 813 (composti da 704 indeterminati e da 109 determinati) sono dovuti a esternalizzazioni di attività. "Aldila' della nostra opinione non favorevole - dice la Filt Cgil - 314 unità presenti nelle manutenzioni sono oggetto di cessione di attività sulla base della legge in continuità di rapporto di lavoro ma per la maggior parte, 499 persone, Alitalia ha proposto di passare l'attività licenziando le persone".