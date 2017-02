Alitalia punta al risparmio e mette le hostess a fare le pulizie

"Vogliono farci pulire anche i bagni di bordo!". È la ciliegina sulla torta per i dipendenti di Alitalia. Entro il 28 febbraio dovrà essere ridefinito il loro contratto di lavoro, scaduto il 31 dicembre, e la compagnia ha messo sul tavolo delle trattative un'altra spiacevole clausola per hostess e steward: oltre alle consuete mansioni dovranno risistemare le toilette e pulire i porta oggetti delle poltrone. Per protesta contro le nuove misure è stato indetto uno sciopero venerdì 23 febbraio.