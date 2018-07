Abusi su 2 bimbe, figlie della compagna: 55enne arrestato a Caserta

Ha abusato sessualmente di due sorelline di 7 e 8 anni, figlie della sua compagna. Per questo motivo un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Caserta. A sporgere denuncia sono stati i genitori delle due bambine, ora adolescenti. Le piccole hanno raccontato agli inquirenti di essere state abusate quando erano sole in casa con l'indagato, che avrebbe usato violenza fisica e verbale anche contro la loro mamma.