Abusi sessuali ottenuti con l'intimidazione, consumati nel pre-seminario San Pio X, la comunità di adolescenti addetti alla sagrestia di San Pietro all'interno del Vaticano. A denuciarli un ex componente, un giovane polacco, Kamil Tadeusz Jarzembowski, che racconta la sua verità in "Peccato originale" , il nuovo libro di Gianluigi Nuzzi . L'orco, questa volta, sarebbe un diacono, ora diventato prete, che tra il 2009 e il 2014 avrebbe abusato del suo compagno di stanza, davanti agli occhi di Kamil.

Vicenda, questa, verificata da Nuzzi che ha depositato copia del libro al Promotore di giustizia a San Pietro. Un'inchiesta interna, come documenta il volume, già è stata fatta dopo gli esposti di Kamil nel 2014, arrivando, però, a queste conclusioni: esclusa la pedofilia, sono stati allontanati l'accusatore e l'accusato.



Dal sesso ai soldi: in "Peccato originale" si raccontano anche le trattative segrete, durante il pontificato di Benedetto XVI, per far luce sul caso di Emanuela Orlandi e i recenti fatti sulla riforma delle finanze vaticane. "Penso che ci sia ancora attivo un gruppo di potere che ostacola le riforme di papa Francesco", è il commento di Nuzzi.