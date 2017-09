Scossa di terremoto nellʼAquilano: magnitudo 3.7, epicentro a Campotosto

"Ci sono state altre tre scosse ravvicinate, una di 3,3, le altre sotto i 3, che ci hanno impaurito molto. Ma non ci sono stati danni", ha commentato Luigi Cannavicci, sindaco di Campotosto (L'Aquila), il comune epicentro del sisma. Il primo cittadino riferisce di aver fatto un giro per il paese e di essere "rientrato a casa visto che non c'è molta gente per strada".



Le altre scosse sotto magnitudo 3 sono state di 2,2 alle 20,55, di 2,0 alle 22,56 e più tardi di 2,4 alle 23,01, tutte a Campotosto.