Hotel spazzato via da slavina, direttore albergo: ospiti stavano per andare via

"Aspettavano lo spazzaneve alle 15" per allontanarsi ma il mezzo non è arrivato. "Tutto lo staff era radunato al bar, mentre gli ospiti si trovavano nella hall perché stavano per andare via". E' il drammatico racconto a "Pomeriggio 5" di Bruno Di Tommaso, il direttore dell'Hotel Rigopiano travolto dalla valanga. Al momento della valanga, spiega ancora, all'interno "c'erano 11 dipendenti dell'albergo e 24 ospiti".