12 aprile 2014 Pescara, sbanda e cade dalla moto

Muore una finalista di Miss Italia 2013 Misney Montes, modella cubana residente a Cesena, aveva partecipato al celebre concorso. L'altra vittima è il conducente della moto, che avrebbe "impennato" perdendo però il controllo del mezzo

00:35 - Due persone, a bordo di una moto, sono morte a Pescara dopo che il mezzo è scivolato andando a sbattere contro un'auto parcheggiata. Le vittime sono un uomo di 40 anni e una ragazza di 21 anni, Misney Montes, modella cubana ma residente a Cesena. Montes è stata finalista a Miss Italia nel 2013. Sarebbe stato il 40enne, che conduceva la moto, a "impennare" perdendo però il controllo del mezzo e sbandando.

Stando a quanto riferito ai vigili da un testimone, la moto, dopo essersi fermata al semaforo all'incrocio con via D'Annunzio, sarebbe ripartita per percorrere via Colonna. Il conducente, Cristian D'Angelo, avrebbe impennato perdendo il controllo del mezzo e finendo contro un'automobile nei pressi dell'incrocio con via dei Marsi. I due sono stati sbalzati entrambi sotto al veicolo: lui è morto sul colpo, mentre la ragazza è deceduta in ambulanza, durante il trasporto in ospedale.



Le due vittime seguivano una coppia di amici, anche loro in moto. Solo in un secondo momento, quando quest'ultimi non hanno più visto Montes e l'amico, sono tornati indietro scoprendo il terribile incidente.