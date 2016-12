Bambini scavano buca in spiaggia e trovano 2,5 chili di marijuana

19:39 - Hanno iniziato a scavare nella sabbia convinti, forse, di scoprire il tesoro dei pirati. E invece si sono trovati tra le mani una busta contenente due chili e mezzo di marijuana. E' successo in una spiaggia di Montesilvano, in provincia di Pescara. Il padre dei due bambini ha immediatamente allertato il gestore del lido, che ha chiamato i carabinieri. La droga era nascosta tra l'ultima fila di ombrelloni e la strada.

I militari dell'Arma della Compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Enzo Marinelli, si sono appostati invano nella speranza che qualcuno tentasse di recuperare la busta in spiaggia.



Sono ora in corso ulteriori accertamenti per cercare di appurare chi abbia abbandonato lì la droga.