A Striscia la Notizia il fenomeno dei kabu-kabu, i taxi clandestini

Trovare un taxi disponibile a Torino sembra essere un'impresa disperata. Come fare allora quando se ne ha necessità? Basta andare a Porta Palazzo e prendere il kabu-kabu, un servizio di taxi irregolare nato ormai vent'anni fa con i primi immigrati africani. Abusivi e senza licenza, questi tassisti applicano tariffe convenienti ma la clientela è soprattutto africana, perché gli italiani a detta dell'intervistato non conoscono questa realtà. Kabu-kabu è un fenomeno ovviamente non apprezzato da chi il tassista lo fa per professione, con regolare licenza, e che si vede portare via il lavoro da persone non qualificate, spesso incuranti delle norme della strada.