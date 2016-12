Turismo in crisi, bocciata la proposta di posticipare l'apertura delle scuole

16:56 - Nessun posticipo dell'apertura delle scuole. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, bocciando la proposta avanzata dal sindaco di Forte dei Marmi, Umberto Buratti, che chiedeva di allungare la stagione turistica per aiutare il settore in crisi. "I calendari di inizio lezioni - ha spiegato il ministro - sono già stati deliberati dalle Regioni e il posticipo dell'apertura potrebbe danneggiare le famiglie".

La proposta del sindaco di Forte dei Marmi - "Caro ministro, è stata un'estate perseguitata dal maltempo e gli operatori turistici hanno subito gravissimi danni. Le chiedo dunque di posticipare di un mese l'apertura delle scuole, sarebbe di grande sollievo per tutti gli operatori turistici che sono stati seriamente danneggiati", si legge nella lettera del sindaco Buratti inviata al ministro Giannini.



Come racconta Il Corriere della Sera, Buratti da tempo si batte per allungare la stagione turistica: da due anni è infatti in vigore una delibera che consente agli stabilimenti balneari di restare aperti fino a novembre. "Adesso però è arrivato il momento di fare di più - spiega Buratti - e la scuola posticipata potrebbe essere importante per aiutare il turismo, balneare e non. C'è poco tempo, appena un mese, ma se il ministro Giannini ci dà il via potremmo tentare di rimettere in piedi, magari con un settembre super, una stagione assai alluvionata".



Strategie per risollevare la stagione in tutta Italia - Buratti non è però l'unico sindaco che ha tentato di mettere in pratica provvedimenti che possano aiutare il turismo e "tamponare" i problemi creati da una stagione meteorologicamente sfavorevole . A Lido di Camaiore, sempre in Versilia, il sindaco Alessandro Del Dotto ha lanciato il cinema gratis in spiaggia, con proiezioni notturne negli stabilimenti balneari per tenere aperte le spiagge anche la sera. Anche il primo cittadino di Rimini Andrea Gnassi ha tentato di rilanciare la spiaggia come luogo di incontro con una serie di sagre, spettacoli e iniziative culturali, per dare spinta al turismo fuori stagione.



La Liguria prova invece con la carta degli stabilimenti aperti fino a ottobre, così come Pesaro dove è stata appena annunciata un'ordinanza che prolunga l'apertura degli ombrelloni fino al 15 ottobre.



C'è poi chi invece di posticipare la chiusura della stagione, cerca di anticiparne l'inizio: la Capannina Beach di Jesolo quest'anno ad esempio ha aperto gli ombrelloni a marzo.