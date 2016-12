Sconti autostradali ai pendolari, ecco come ottenere le agevolazioni

18:45 - Il ministero dei Trasporti ha reso note le modalità per ottenere gli sconti autostradali concessi ai pendolari. Le tariffe agevolate sono operative dal primo febbraio, ma a partire dal 25 sarà materialmente possibile indicare il percorso effettuato sul sito Telepass. Lo sconto è calcolato al termine del mese in cui vengono effettuati i transiti ed applicato nella prima fattura successiva.

Il ministro Maurizio Lupi e il presidente Aiscat Fabrizio Palenzona hanno emesso un comunicato congiunto. Nella nota si ricorda che lo sconto è operativo dal 1 febbraio 2014, e durerà sino al 31 dicembre 2015. A tal fine verranno stipulati singoli accordi tra il Ministero e le concessionarie autostradali per disciplinare le specificità di ciascuna.



Chi può ottenere le agevolazioni? - Tutti i possessori di Telepass (con contratti family, business e ricaricabili, abbinati a persone fisiche ed a veicoli di classe A) che abbiano effettuato la registrazione e che utilizzino l'autostrada come pendolari tra due stazioni predefinite, con percorso massimo di 50 chilometri. La percentuale di sconto è proporzionale al numero dei viaggi e non alla loro lunghezza (è cioè identica per chi fa pochi chilometri e per chi ne fa fino a 100 in un giorno tra andata e ritorno).



Come vengono applicati gli sconti? - Sino a 20 transiti mensili non viene applicato nessuno sconto. A partire dal 21 transito lo sconto (per tutti e 21 i viaggi effettuati) sarà dell'1% e crescerà linearmente (2% del pedaggio complessivo per 22 transiti effettuati, 3% per 23 viaggi) fino al 20% del pedaggio complessivo che scatta dopo il 40° transito. Chi fa 41 viaggi, cioè, avrà su tutti e 41 e sino al 46 viaggio (i giorni lavorativi in un mese sono al massimo 23) lo sconto del 20%. Per i transiti successivi al 46 viaggio si paga la tariffa intera. Lo sconto è applicato per un massimo di due viaggi al giorno, compresi i festivi, e non è cumulabile con altre agevolazioni/iniziative di modulazione tariffaria.



Cosa fare materialmente? - A partire indicativamente dal 25 febbraio 2014 (gli sconti sono comunque validi dal 1 febbraio) si accede al sito Telepass www.telepass.it o sul sito della Concessionaria interessata, definendo il percorso che si utilizza abitualmente, indicando il casello di entrata e quello di uscita. Per il sistema aperto - in cui il cliente non effettua la transazione che permette di stabilire da dove si proviene e/o dove si è diretti - il cliente indicherà il casello / la barriera di attraversamento. Lo sconto verrà calcolato al termine del mese in cui vengono effettuati i transiti ed applicato nella prima fattura successiva, e sarà retroattivo, cioè partirà dal primo giorno del mese in cui viene fatta la richiesta.