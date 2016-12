18:13 - Una nave carica di oltre 20mila tonnellate di amianto sarebbe in viaggio dalla Sicilia verso il porto di Gallipoli (Lecce). L'attracco è previsto nei prossimi giorni. La notizia, ancora non ufficiale, è stata diffusa da politici e ambientalisti salentini. Il comandante della Capitaneria di porto, Attilio Daconto, ha detto che è pervenuta una richiesta in tal senso, ma nessuna domanda formale di attracco.