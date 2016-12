Roma, scontri e cariche tra manifestanti e polizia: diversi feriti

Momenti di alta tensione a Roma tra manifestanti e forze dell'ordine. Nei pressi del ministero del Welfare, dopo il lancio di bottiglie da parte dei manifestanti contro i blindati, polizia e carabinieri hanno risposto caricando gli attivisti. Decine di feriti e almeno sei fermati. Un uomo, a cui è esploso in mano un petardo che stava per lanciare, è stato sottoposto all'amputazione dell'arto.

21:49 Alfano elogia le forze dell'ordine

Il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha elogiato le forze dell'ordine impegnate per assicurare lo svolgimento della manifestazione oggi a Roma ed ha espresso "la più ferma condanna per gli episodi di violenza verificatesi".

20:59 Manifestanti passeranno notte a Porta Pia

Resteranno accampati in piazza Porta Pia a Roma alcuni dei manifestanti. Domani si riuniranno in un'assemblea pubblica. Lo hanno annunciato gli stessi movimenti.

19:29 Manifestante ferito, amputata mano

Ha una mano amputata ed è stato trasportato al policlinico Umberto I il manifestante che era rimasto ferito in via Veneto dopo l'esplosione di un petardo che teneva in mano. Sono 12, invece, tra manifestanti e forze dell'ordine, i feriti trasportati dal 118 di Roma in diversi ospedali dopo gli scontri. Tra i sei agenti trasportati in ospedale, il più grave ha un'ustione ad una gamba provocata probabilmente dall'esplosione di una bomba carta.

18:54 Viminale: "Fermati sei manifestanti"

Per gli scontri di Roma sono state fermate sei persone ed adesso il corteo si svolge regolarmente secondo il piano stabilito. Lo fa sapere il Viminale aggiungendo che la situazione continua ad essere seguita con la massima attenzione e il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, e il capo della polizia, Alessandro Pansa, sono in constante contatto. La situazione critica che si è verificata durante il corteo a causa di alcuni tafferugli, spiega il ministero dell'Interno, è stata superata con due cariche di alleggerimento.

18:38 Almeno dieci persone fermate

Sono oltre 10 le persone fermate durante gli scontri. Alcuni manifestanti sono stati bloccati tra via Veneto, piazza Barberini e via del Tritone, durante i momenti di maggior tensione.

18:36 Circa 20 feriti tra le forse dell'ordine

Sarebbero circa una ventina i feriti tra le forze dell'ordine e almeno una decina tra i manifestanti. Tra le forze dell'ordine ferito anche un funzionario di polizia.

17:58 Decine di manifestanti fermati

Proseguono le cariche delle forze dell'ordine e gli scontri tra via Veneto e via del Tritone mentre parte del corteo si e' disperso nelle vie circostanti. Le forze dell'ordine stanno eseguendo decine di fermi soprattutto tra i manifestanti che erano alla testa del corteo.

17:53 Guerriglia in via Veneto, feriti

Scontri e cariche delle forze dell'ordine anche in via del Tritone, a pochi passi da via Veneto. Una vera e propria guerriglia con alcune persone rimaste in terra ferite.

17:50 Gli esplode petardo in mano, manifestante ferito gravemente

Un manifestante è rimasto ferito gravemente ad una mano dopo l'esplosione di un petardo che teneva in mano. Il manifestante stava per lanciare il petardo quando gli è esploso in mano: è completante sporco di sangue e probabilmente ha perso alcune dita della mano.

17:44 Scontri e cariche a via Veneto

Scontri e cariche delle forze dell'ordine a via Veneto nei pressi del ministero del Welfare. Dopo un lancio di oggetti, bottiglie e petardi contro i blindati sono iniziati gli scontri e poi le cariche.

17:25 Petardi e bottiglie contro forze dell'ordine

Dalla testa del corteo si sono staccati alcuni manifestanti che hanno tirato oggetti e fumogeni contro i blindati posti all'entrata di via Veneto a protezione del Ministero dello Sviluppo Economico.

17:17 Manifestanti orinano davanti ministeri

Diversi manifestanti hanno "multato" alcuni ministeri orinandovi davanti. Le foto delle "azioni" sono state diffuse sui social network. Il gruppo Cagne Sciolte rivendica con un'immagine su Twitter l'azione al ministero della Salute, a difesa della legge 194 sull'aborto, accompagnata dallo striscione con scritto "Pisciamo sulle vostre coscienze - No all'obiezione". Un'altra foto mostra invece di spalle dei manifestanti - stavolta uomini - che fanno pipì.

16:47 Lancio uova contro il ministero dell'Economia

Lancio di uova e arance contro il ministero dell'Economia da parte di un gruppo di manifestanti del corteo "12a per dire no al piano casa e al jobs act del governo Renzi".

15:59 Manifestanti: "Colpiremo il ministero del Welfare, in maniera colorata"

"Ribaltiamo il governo Renzi. Cancelliamo il decreto Lupi e Jobs act". Questo il cartello che apre il corteo dei movimenti antagonisti. Alla manifestazione, tra le bandiere, ci sono anche quelle di No-tav e No-Muos. "Il nostro obiettivo - ha spiegato Paolo Di Vetta, uno dei leader della protesta - è colpire al ministero del Welfare. Lo faremo in maniera rumorosa e colorata".

15:05 Questura: "Fermati manifestanti con picconi"

Un gruppo di manifestanti dei movimenti per la casa sono stati fermati dalla polizia in piazzale del Verano, dopo essere stati trovati in possesso di bastoni e picconi.