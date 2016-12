Parolisi, una caserma a luci rosse

15:56 - “Devi offrire te stessa a me e poi agli altri istruttori. Mi devi dire se sei vergine o meno”: è quanto si sarebbe sentita dire una delle allieve soldatesse della caserma Clementi di Ascoli Piceno,la stessa del caporalmaggiore Salvatore Parolisi,condannato a 30 anni per l’omicidio della moglie Melania Rea. Il caporal maggiore è indagato, seppure per un episodio minore, anche nella nuova inchiesta aperta dalla procura militare di Roma. I reati su cui si indaga sono violata consegna, violenza contro minore, minacce e ingiurie.