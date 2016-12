Messaggio del Papa girato con uno smartphone: in italiano e col cuore

21:53 - Papa Francesco non smette di innovare. L'ultimo suo messaggio per l'unità dei cristiani è stato registrato con uno smartphone da un vescovo non cattolico, amico da anni del Pontefice. Il Papa, che inizia a parlare in inglese, non ha alcun problema a mostrare la sua difficoltà con la lingua e sceglie così di passare alla "lingua del cuore" in italiano (non in spagnolo) citando anche Alessandro Manzoni. "E' una lingua semplice e autentica", dice.