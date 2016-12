Ginosa, crolla una palazzina in centro

10:53 - Tragedia sfiorata a Ginosa (Taranto): una palazzina di due piani è crollata in pieno centro storico ma, fortunatamente, non ci sono state vittime perché l'edificio era stato sfollato in seguito all'alluvione dello scorso 7 ottobre. Quattro persone sono riuscite a mettersi in salvo poco prima del crollo: pare si fossero recate nell'appartamento che avevano lasciato per recuperare alcuni oggetti. L'intera zona di via Matrice è stata transennata dalla Polizia locale: alcune abitazioni che si trovano nelle vicinanze di quella caduta sono state sgomberate a scopo precauzionale in attesa delle verifiche statiche sulle strutture..