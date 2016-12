1 aprile 2014 Aldo Moro, a "Top Secret" il luogo del sequestro in un documento eccezionale Si tratta dello schizzo di via Fani fatto dall'ingegner Alessandro Marini, che il giorno del rapimento dell'esponente della Dc si trovava casualmente a Roma Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:36 - Dopo le ultime rivelazioni sulla presenza di uomini dei servizi segreti in via Fani al momento del sequestro di Aldo Moro, Top Secret in onda questa sera alle 21.30 su Tgcom24 riporta alla luce un documento eccezionale, sepolto da anni negli archivi e dai più dimenticato. L'ingegner Alessandro Marini, che si trovava casualmente la mattina del 16 marzo 1978 a Roma, durante l'interrogatorio traccia uno schizzo del luogo del rapimento dell'esponente della Dc.

L'ingegnere disegna se stesso all'angolo fra via Stresa e via Mario Fani e la moto Honda con i due terroristi che poi gli spareranno contro, colpendo il parabrezza del suo motorino. Lo schizzo, agli atti dell'interrogatorio dell'allora giudice istruttore Imposimato, è allegato alla seconda deposizione di Marini, nella quale denuncia di essere oggetto di continua minacce telefoniche di morte, avendo reso la sua prima testimonianza.